Immer mehr Welser nutzen E-Scooter: Es häufen sich aber auch die Probleme

Der Hype zu den E-Scootern hat auch Wels erfasst. Begeistert flitzen die Nutzer auf den elektronischen Rollerndurch die Stadt, die von den Herstellern "Scoota" und "Arolla" zur Verfügung gestellt werden.

Vermehrt werden nun Beschwerden der Benutzer über die Fahrzeuge mit der Aufschrift "Scoota" laut. Dahinter steckt die Firma Maximal Mobility aus Fürstenfeld, die von Maximilian Fischl geleitet wird.

Um die blauen Roller zu verwenden, laden sich die Nutzer eine App aufs Handy. In dieser geben sie ihre Kreditkarte an, von welcher die Kosten nach der Fahrt automatisch abgebucht werden. Doch bei dieser Abrechnung gäbe es Fehler, lauten nun die Vorwürfe. Trotz nur kurzer Fahrtzeiten würden höhere Beträge abgebucht, beklagen Kommentare auf der Facebook-Seite des Unternehmens. Auch mit den Fahrzeugen selbst gäbe es Probleme. Erst vergangene Woche kam es bei einem 36-jährigen Angestellten in Wels zu Schwierigkeiten mit den blauen Rollern.

"Ich bin schon vorher mit ´Scoota´ gefahren und hatte nie Probleme", erklärt Matthias Wöginger aus Gunskirchen. "Aber letztes Mal ist alles schiefgegangen." Der 36-Jährige hatte den Roller zwar über die App entsperren können, doch der Motor funktionierte trotz mehrerer Versuche nicht. Als er das Fahrzeug wieder sperren wollte, war stattdessen eine Fehlermeldung in der App aufgeschienen. Nach fast drei Stunden sperrte sich das Fahrzeug schließlich selbst und ein Betrag von 25 Euro wurde von der Kreditkarte abgezogen, obwohl Wöginger den Roller sofort wieder zurückgestellt hatte.

Mehrere Versuche, über die Service-Telefonnummer jemanden zu erreichen, waren vergebens. "Ich habe zwischen acht und zehn Mal an diesem Tag angerufen und die Mailbox war zu voll, um eine Nachricht zu hinterlassen", beklagt Wöginger. "Auch auf meine Mails hat niemand reagiert. Danach wollte ich meine Kreditkarte aus der App entfernen, aber das ist nur möglich, wenn man eine andere Zahlungsmethode angibt."

Kontaktaufnahme unmöglich

Wöginger ist über die Unprofessionalität des Scooter-Vertreibers enttäuscht. "Dass es mal Probleme gibt, ist gar nicht das Problem. Aber es ist unmöglich, dass man von der Firma keine Rückmeldung erhält."

Dieses Problem hatten auch die OÖNachichten, die trotz mehrerer Versuche keine Antworten auf die Anfrage erhielten.