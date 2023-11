Imker spendeten 115 Honiggläser

In den Genuss der süßen Spende kamen diesmal das Familien- und Sozialzentrum Hilfswerk und der Sozialmarkt SOMA in Wels. An beide Institutionen wurden insgesamt 115 Gläser köstlicher Wels-Land-Honig übergeben. Das freute auch Obmann Wolfgang Burgstaller, zumal die Honigernte in diesem Jahr nicht besonders gut ausfiel. Er und einige weitere Welser Imker übergaben den Honig an die Empfänger. Diese beantworteten die Spende mit einem herzlichen Dankeschön.

