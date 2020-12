Obwohl der Andrang in anderen Bundesländern ausblieb, hat sich der Welser Magistrat auf einen möglichen Massenansturm vorbereitet. Die am Freitag beginnenden Corona-Tests werden zentral in der Messehalle 20 abgehalten. Egal, wie hoch oder niedrig die Teilnahme ausfällt: Engpässe bei den Kapazitäten will die Stadtpolitik unbedingt vermeiden.