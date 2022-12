Im sanierten Stadttheater kann endlich getanzt werden

In der neuen Kulisse des generalsanierten Stadttheaters geht am 4. Februar nach der Corona-Zwangspause die zwölfte Auflage des Welser Stadtballs über die Bühne. Das gesellschaftliche Ereignis, das vor 15 Jahren aus der Taufe gehoben wurde, steht auch dieses Mal im Zeichen des guten Zwecks. Mitglieder von sieben Serviceclubs tragen neben Wels Marketing & Touristik, der Stadt Wels und der Tanzschule Hippmann zum Gelingen des Ballabends bei. Eine garantierte Charity-Summe von mindestens 10.000 Euro geht an bedürftige Familien in der Region und verschiedene Sozialprojekte. In Summe wurden bereits 145.000 Euro an Spenden gesammelt.

40 Meter langes Zelt

Neben dem Ballsaal im Stadttheater samt großzügigem Foyer stehen einige kleinere Räume im Amtsgebäude Greif sowie das 40 mal 12 Meter große Zelt der Wirtschaft mit großer Bar für die Ballbesucher bereit. "Dafür wird die Rainerstraße gesperrt, wir werden mit dem Zelt direkt an das AMS andocken", sagt Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair. Man wollte die Möglichkeit eines Rundgangs trotz der geänderten Räume erhalten und so für eine kurzweilige Ballnacht sorgen.

Bürgermeister Andreas Rabl spricht von einer "Leuchtturmveranstaltung" für Wels. "Es ist auch ein Experiment, wie die neuen Räumlichkeiten eine ausgelassene Ballnacht vertragen, aber ich gehe davon aus, dass die Besucher sehr diszipliniert sein werden", sagt Rabl.

Auftanzen in Schwarz-Weiß

Debütieren dürfen heuer nicht nur junge Paare der Tanzschule Hippmann. "Der Zugang ist offen, die Proben starten nach den Weihnachtsferien, wir freuen uns, wenn sich noch Leute melden", sagt Christoph Hippmann. Neben der klassischen Eröffnung wird es auch eine Vorstellung von Mitgliedern der Ballett-Academy geben. Im Theater-Ballsaal spielen Hans Peter Gratz & Friends samt Orchester. Zu Mitternacht tritt die Beatles-Cover Band "Help", die bereits im Sommer bei einem Pop-up-Konzert zu hören war, auf. Im Wirtschaftszelt ist Stimmung mit der Band "Bigtime" garantiert.

Die Preise für die Flanierkarten (36 Euro) und Studentenkarten (30 Euro) wurden nicht erhöht, jene für Tischkarten kosten heuer um fünf Euro mehr (59 Euro). Rund 1200 Karten werden aufgelegt, Ziel ist ein ausverkauftes Haus, sowie eine große Zahl von Sponsoring-Partnern aus der Wirtschaft.

Der Kartenvorverkauf für Unternehmen und Tischpackages startet ab 16. Dezember, der Individualverkauf beginnt ab 10. Jänner in der Wels Info am Stadtplatz und über oeticket.at

