Im altehrwürdigen und denkmalgeschützten Kremsmünstererhof geben sich derzeit die Handwerker die Klinke in die Hand. Die AHC International Consulting AG von Udo Chistee wird das geschichtsträchtige Haus am Welser Stadtplatz in den nächsten Monaten sanieren und die 74 Zimmer im künftigen "Amedia Plaza" auf den neuesten Stand bringen – trotz Corona.