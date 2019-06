Im Gasthaus Reihofer ist nun wieder die Familie am Steuer

Nach einer zweijährigen Pause erlebt das Gasthaus Reihofer im Nordosten der Stadt eine Wiedergeburt. Und erstmals nach 26 Jahren sind die Wirtsleut’ auch gleichzeitig Besitzer. Vorigen Sonntag wurde zu einer offiziellen Eröffnungsfeier mit Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ), Wirtschaftsstadtrat Peter Lehner (ÖVP), Brauereichef Marcus Mautner-Markhof und vielen anderen geladen. Das Wirtepaar Michael Eschlböck und Michaela Schimek wird von beiden Müttern unterstützt. Romana Eschlböck, inzwischen 60-jährig, hat vor 26 Jahren das elterliche Wirtshaus an einen Pächter übertragen. Seit damals versuchten zahlreiche Gastronomen beim Reihofer ihr Glück.

Michael Eschlböck hat Elektriker gelernt. In der Gastronomie ist er ein "Frischgfongda": "Wie die Mama das Wirtshaus aufgegeben hat, war ich noch gar nicht auf der Welt."

In Lebensgefährtin Michaela, einer gelernten Köchin, fand der Neo-Wirt die ideale Partnerin. Mit ihr gemeinsam will er die Tradition seiner Familie fortsetzen: "Das Wirtshaus gehörte ja schon meinem Uropa, der es an meine Oma übergeben hat. Die letzte Wirtin in der Familie war meine Mutter", erklärt Eschlböck.

Die Öffnungstage sind von Donnerstag bis Sonntag. Auf der Speisekarte überwiegt die traditionelle Hausmannskost. Gelegentlich wird auch saisonal gekocht. Großen Wert legen Michael und Michaela auf ein kinderfreundliches Angebot. "Wir haben eigens Ziegen gekauft, die sich streicheln lassen. Es gibt auch eine Go-Kart-Bahn für Kinder", sagt der junge Wirt.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Wels Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at