Im Frühling floriert die Welser Innenstadt: Die neuen Geschäfte und Restaurants

Charity Putz und ihr Mann Jochen eröffnen morgen in der Freiung ihren zweiten "Chary Chic"-Standort.

Erneut liegt Wels in Oberösterreich an der Spitze: Mit einem Vermietungsgrad von 97,1 liegt die Stadt in der "City Retail 2023/24"-Studie der deutschen Agentur "Standort + Markt" auf Platz eins im Bundesland und österreichweit auf dem vierten Rang. Mit rund einem Viertel ist der Anteil der Filialen im Vergleich zu eigentümergeführten Geschäften weiterhin recht niedrig.