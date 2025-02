Im Fasching steuert Marchtrenk die Galaxie an

Alle zwei Jahre stimmen die Narren der Stadtgemeinde das Marchtrenker Faschingslied an: "Marchtrenk im Fasching ist voller Lieder, Marchtrenk im Fasching ist voller Lust. Gäb’s keinen Fasching, wär’n alle z’wider. Hätt’ ma kan Fasching, hätt’ ma an Frust." Keine Sorge! Der besungene Frust kommt auch heuer nicht auf. Denn zu viel ist in den vergangenen Monaten geschehen, um als Faschingsgilde daran achtlos vorbeigehen zu können. Die politischen Turbulenzen mit einer zweigeteilten