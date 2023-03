Im Diamantenfieber

Dieses Mal bereiste er Gambia und Sierra Leone, Letzteres ist berühmt für Diamanten- und Goldvorkommen. Diamanten waren in den 90er Jahren der Grund für einen über zehn Jahre andauernden Krieg, wo "Blutdiamanten" zum Kauf von Waffen für die Rebellen dienten, um das Land in ihre Gewalt zu bringen. Pichler kommt am 15. März zu einem Vortrag nach Taufkirchen/Tr., 19.30 Uhr, im Kultursaal.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper