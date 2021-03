Gesucht werden "coole" Ideen zur Kühlung der Stadt. "Was kann ich oder meine Schule zur Hitzereduktion in der Stadt beitragen?", fragt der Magistrat die Welser Jugendlichen. Mitmachen können Schüler aller Pflicht- und allgemein- und berufsbildenden Schulen in der Stadt. Gesucht werden geplante oder bereits durchgeführte Projekte. Möglich sind auch künstlerische Umsetzungen des Themas in Form von Zeichnungen oder Malereien. Der Preis ist wieder mit 1500 Euro dotiert und kann auf mehrere Träger aufgeteilt werden. Der oder die Gewinner werden von einer Jury ermittelt.

Die Teilnahmebedingungen sind unter www.wels.gv.at ersichtlich.