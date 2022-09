Ideen zur Belebung von Ortszentren

Wie Gemeinden und Städte in unserem Bundesland noch lebenswerter werden können, das kann man sich am Sonntag, 11. September, bei der 30. Ortsbildmesse in St. Marienkirchen ansehen. 87 Gemeinden, Organisationen, Dorf- und Stadtentwicklungsvereine rücken einen Tag lang umgesetzte Projekte, Ideen und Initiativen zur Verschönerung und Belebung der Ortskerne in den Mittelpunkt.