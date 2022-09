Ideen fürs Wohnen auf dem Land

Nach Grieskirchen und Peuerbach beginnt ab 27. September in Haag die Veranstaltungsreihe "Wie Wohnen im Mostlandl-Hausruck". Bei freiem Eintritt können bis 13. Oktober Vorträge, Workshops und Sprechstunden besucht werden, die von erfahrenen Architekten aus der Region betreut werden.

Die Ausstellung in einem Leerstand in Haag (Lambacher Straße 5) richtet sich an Interessierte, die mehr über alternative Wohnformen und Baulösungen erfahren wollen oder auch bereits konkret überlegen, ein Projekt umzusetzen. Das Thema "Miteinander wohnen" ist dieses Mal Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe. Angesichts der steigenden Baukosten könnten gemeinsame Bauprojekte für immer mehr Menschen eine Alternative zum Einfamilienhaus im Grünen werden.

Start ist am 27. September um 17 Uhr mit einer Ortsbegehung, anschließend wird die Ausstellung eröffnet, am 13. Oktober findet eine Zukunftswerkstatt statt.