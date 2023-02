„Ich will keine Diskussion mehr über campierende Roma und Sinti in Wels“

Die von ihm maßgeblich mitgestaltete Verordnung will der zuständige Referent, VP-Stadtrat Martin Oberndorfer, freilich nicht als Verbot verstanden wissen, sondern als Campier-Ordnung – insbesondere für das Welser Messegelände. „Ich will verhindern, dass wir schon wieder diskutieren, ob wir die Roma und Sinti in Wels haben wollen oder nicht. Mit dieser Verordnung ist sichergestellt, dass dieses Thema weder von rechter noch von linker Seite politisch hochgekocht wird.“ Von jenem Verbot, das 2014 vom Verfassungsgerichtshof zu Fall gebracht wurde, unterscheidet sich die neue Verordnung gleich in mehreren Punkten.

Die Pläne im Detail

1) Ein Verstoß liegt nur dann vor, wenn der Grundeigentümer das Campieren verbietet: „Wenn die Messe sagt, ihr dürft hier nicht campieren, greift das Verbot. Das ist deshalb wichtig, weil sich die campierenden Gruppen unterschiedlich verhalten. Mit manchen kann man Vereinbarungen treffen, die auch befolgt werden, mit anderen wieder nicht“, skizziert Oberndorfer die Ausgangslage. Nach zwanzig Jahren Erfahrung kenne Messedirektor Robert Schneider die Szene sehr genau.

2) Das Verbot sei wirksamer. Denn im Gegensatz zur alten und nicht mehr wirksamen Verordnung könne nun auch die Polizei einschreiten. „In der alten Verordnung konnte man nur zivilrechtlich vorgehen. Besitzstörungsklagen blieb aber meistens folgenlos. Jetzt greift die Befehls- und Zwangsgewalt der Exekutive“, erklärt Oberndorfer, der auch Jurist und Anwalt ist.

3) Das Verbot ist räumlich begrenzt. Es bezieht sich nur auf den Westen des Stadtgebietes: Von der Westbahn im Norden bis zur Traun im Süden. Die Grenze in Richtung Osten bildet die Bahnhofstraße-Roseggerstraße-Adlerstraße. Diese Einschränkung ist dem zuständigen Referenten wichtig: „Aus einem Grund, weil dann niemand behaupten kann, in ganz Wels herrsche ein Campierverbot.“

4) Während das alte und vom Verfassungsgerichtshof 2014 einkassierte Campierverbot auf einer ortspolizeilichen Verordnung basierte, stützt sich die neue Verordnung auf ein Landesgesetz. „Damit hat die neue Verordnung Gesetzescharakter“.

Reaktionen der anderen Parteien

Oberndorfer hat erfolgreich vorgefühlt. Mit Zustimmung der Freiheitlichen ist eine Mehrheit im Gemeinderat garantiert. Noch unklar sei das Abstimmungsverhalten der SP. Die Grünen hätten ihre Ablehnung aus prinzipiellen Gründen bereits bekundet. Für den Hausherrn, Messedirektor Robert Schneider, ist die Sache klar: „Wir befürworten eine neue Camping-Verordnung, damit es endlich eine rechtliche Basis gibt“. Denn bisher, so Schneider, habe die Messe keine Handhabe gehabt, um etwaige Schritte zu setzen. Mindestens 15 Mal im Jahr hätte es Campieren im größeren Stil auf dem Messegelände gegeben. "Mit Sachbeschädigungen, die in zigtausende Euro gehen“, sagt Schneider, der Messebetrieb sei dadurch ebenfalls gestört worden. Und es gebe bereits für März wieder Ankündigungen von Camping-Treffen.

SPÖ-Vizebürgermeister Klaus Schinninger sagt dazu: "Wir kennen die Details noch nicht und sind gespannt, was im Gemeinderat präsentiert wird." Auch für die SPÖ sei klar, das es für Campieren Regeln geben müsse, an die sich jeder zu halten habe. Schinninger schlägt allerdings einen eigenen Campingplatz für Wels vor, bzw. Zonen samt Infrastruktur, wo Camping erlaubt ist - dies sei eine praktische Lösung für das Problem. Auch darüber werde man im Gemeinderat am Montag diskutieren.

