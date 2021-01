Wie geht es im neuen Jahr weiter mit der Gastronomie? Das fragten wir Bernhard Obermair vom gleichnamigen Gasthaus in Wimpassing. Der Vollblut-Gastronom fürchtet nach nahezu drei Monaten im Lockdown um den Fortbestand vieler Betriebe. OÖNachrichten: Herr Obermair, wir befinden uns seit Anfang November in einem Lockdown, der gestern nochmals verlängert wurde. Wie hoch schätzen Sie die Chancen ein, dass die Gasthäuser am 24. Jänner aufsperren dürfen? Ich will nicht schwarzmalen, aber realistisch