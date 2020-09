"Ich bin schon gewarnt worden", schmunzelt Martin Auer, als ihn die Welser Zeitung kontaktiert. Es kommt auch nicht so oft vor, dass im kleinen Stift Lambach jemand Priester werden möchte. Das spricht sich herum. Bis zu seiner Einkleidung als Novize arbeitete der 35-Jährige bei einer großen Bank. Was ihn als Mönch erwartet und warum ihm das Klosterleben so reizvoll erscheint, verrät der aus Pötting bei Grieskirchen stammende Bruder Martin im Interview.