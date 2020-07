Nach 48 Jahren sagt August Hügel "Pfiat eich". Der langjährige Betriebsrat und Privatkundenbetreuer der Welser Raiffeisenbank tritt mit 1. September in den Ruhestand. Dem "Gust" wird ein gutes Gespür nachgesagt. Bei Kunden und Kollegen genießt er hohe Wertschätzung: "Ich habe ein Helfersyndrom, wie man so schön sagt. Das rührt auch daher, dass ich in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen bin." Als Betriebsrat wusste er, wo der Schuh drückt: "Ich bin stolz