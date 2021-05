I-Pads für die Mittelschulen

Am Ende der vierten Klasse gehen die Geräte gegen einen geringen Unkostenbeitrag in den Besitz der Kinder über. Die Computerspende kam von der Stadtgemeinde Marchtrenk. Die I-Pads werden an Kinder in der ersten und zweiten Klasse verteilt. Die Anschaffung ist Teil eines Acht-Punkte-Projektes zur Digitalisierung des Unterrichts. "Den Kindern einen digitalen Weg in die Zukunft zu weisen, ist ein wesentlicher Beitrag in eine moderne Gesellschaft", betont Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ).