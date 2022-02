In Wels hat Trio Development aus Thalheim 2020 erstmals 26 Eigentumswohnungen nach seinem Hygge-Konzept – was so viel wie gemütlich, geborgen bedeutet – realisiert. Die Bewohner des modernen Holzbaus im Stadtteil Lichtenegg teilen sich ein E-Auto, ein E-Lastenrad und E-Bikes und können mit den Fahrrädern auch in den Obergeschoßen bis zur eigenen Wohnungstüre fahren und das Fahrrad dort sicher verwahren.