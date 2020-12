Hygge kommt an: Nach Wels wird in Lambach gebaut

Bei der Wohnanlage in skandinavischem Stil wurde ein Mobilitätskonzept mit E-Bikes und einem Elektro-Lastenfahrrad samt Radwerkstatt, die den Bewohnern gratis zur Verfügung stehen, umgesetzt. Durch großzügige Fahrwege in der Wohnanlage ist es möglich, auch in den Obergeschoßen mit dem Fahrrad bis zur Wohnungstür zu fahren. "Hier gehen wir mit Hygge neue Wege", so die Trio-Geschäftsführer Knut Drugowitsch und Wolfgang Mairhofer. Auch ein Elektroauto steht bereit, der Strom kommt aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach – beides wurde mit Wels Strom realisiert.

Aufgrund des großen Interesses an den Eigentumswohnungen baut Trio Development im nächsten Jahr auch ein Hygge-Projekt in Lambach. In der Leitenstraße werden 14 Eigentumswohnungen mit einer Größe von 51 bis 74 Quadratmeter errichtet.