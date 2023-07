Hundefreilaufzone öffnet im August

Am 1. August eröffnet an der Ecke Negrellistraße/Zeppelinstraße eine neue Hundefreilaufzone. Die Planung und Gestaltung ist an die bestehende Zone in der Freizeitanlage Wimpassing angelehnt.

Das Areal ist durch einen Zaun und Schleusen bei den Zugängen gesichert. Bäume und ein Flugdach spenden ausreichend Schatten. Hügel und Baumstämme bieten den Hunden ausreichend Abwechslung. Die Nutzungszeiten sind von 6 bis 22 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper