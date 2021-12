Ein Spaziergänger, der mit seinem Hund in der Wallererstraße unterwegs war, wurde hautnah Zeuge des Geschehens. In einem Brief an die Welser Zeitung schildert er die Vorkommnisse: "Im Welser Stadtgebiet dürfen ein Haufen Waidmänner mit Langwaffen ohne jegliche Absperrung oder Kennzeichnung herumballern.