Hunde bei 32 Grad im Auto eingesperrt

Ein aufmerksames Mitglied der FF Bad Schallerbach bemerkte am Sonntagabend, dass zwei Hunde in einer Hundebox im Heck eines geparkten Pkws eingesperrt waren. Das Fahrzeug stand in der prallen Sonne, bei 32 Grad Außentemperatur war lediglich das Schiebedachfenster geöffnet. Da nach der Anzeige um 19 Uhr eine Fahrzeughalter-Abfrage negativ verlief, wurde nach Rücksprache mit der Bezirkshauptmannschaft Grieskirchen das Fahrzeug gewaltsam geöffnet. Bis dahin wurde mittels Feuerwehr-Lkw künstliche Beschattung hergestellt und das Fahrzeug mittels Wasser im Heckbereich abgekühlt.

Tierhalter werden angezeigt

Der Pkw konnte schließlich durch Aufdrücken des Sonnenschutzrollos im Bereich des Schiebedaches betreten und in weiterer Folge auch die Heckklappe geöffnet werden. Den Hunden wurde unverzüglich Wasser bereitgestellt. Die Tiere lechzten zu diesem Zeitpunkt bereits stark, außerdem beschlugen im Zuge des Abkühlens mittels Wasser die Scheibeninnenseiten, aufgrund der enormen Temperatur, sofort.

Im Fahrzeug konnten schließlich Dokumente zu den italienischen Haltern gefunden werden. Diese befanden sich in einem Hotel. Sie werden der Staatsanwaltschaft Wels wegen des Verdachts der Tierquälerei sowie der BH Grieskirchen angezeigt.

