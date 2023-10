Hund geriet in Wallern in Biberfalle: Polizei bittet um Hinweise

Schock für eine 24-jährige Hundehalterin aus dem Bezirk Grieskirchen: Die junge Frau war am Sonntagnachmittag im Bereich des Innbachs in Wallern mit ihrem Hund an der Leine spazieren, als der Vierbeiner plötzlich laut aufjaulte. Das Tier war in ein verbotenes Schlageisen geraten, das Unbekannte aufgestellt hatten – wohl um den damit den dort angesiedelten und streng geschützten Biber zu erlegen, hieß es seitens der Polizei.

Hund überlebte schwer verletzt

Die Bügel der Falle erwischten den Hund im Bereich des Halses und quetschten ihn ein. Erst nach rund 25 Minuten gelang es der Besitzerin und ihrem Großvater, den sie zu Hilfe gerufen hatte, das bereits leblose Tier zu befreien. Der Hund wurde schwer verletzt, konnte aber dank einer tierärztlichen Sofortbehandlung gerettet werden. Nun sucht die Polizei nach jener Person, die die Falle ausgelegt hat und bittet um Hinweise an die Inspektion Bad Schallerbach unter der Nummer 059133 4231.

