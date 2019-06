Hund biss zum neunten Mal zu

Gegen 11:45 Uhr biss am vergangenen Freitag der Hund eines 77-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen bereits zum neunten Mal eine Person. Das 65-jährige Opfer aus dem Bezirk Grieskirchen erlitt durch den Hundebiss eine Verletzung unbestimmten Grades und wurde mit der Rettung in das Klinikum Grieskirchen zur ärztlichen Versorgung gebracht.

Nachdem der Hund bereits im Vorjahr einen Schüler gebissen hatte, intervenierte die Polizei bei der zuständigen Gemeinde, dass dem Hundehalter strengere Auflagen erteilt wurden. Der Besitzer hat den Hund in der Öffentlichkeit an der Leine und mit Maulkorb zu führen. Dies ignorierte der Hundehalter aber und verzichtete auf den Maulkorb. Laut seinen Angaben habe er den Hund am Freitag aber an der Leine geführt. Am Gehsteig grüßte der 77-jährige Hundebesitzer den 65-Jährigen, der vor der Schule auf seinen Enkelsohn wartete. Als der Mann seinem Enkel entgegengehen wollte, biss ihn der Hund plötzlich ins Bein.

