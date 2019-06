Hund biss neunmal zu: Besitzer lässt Hund einschläfern

Trotz Auflagen hatte am Freitag der Hund keinen Beißkorb, als sich sein Besitzer und ein 65-Jähriger auf einem Gehweg unterhielten. Als der 65-Jährige wegging, biss ihn der Hund ins Bein.

Wie der ORF am Mittwoch berichtet, hatte der Hundebesitzer am Vormittag ein Gespräch mit einem Gemeindeamtmitarbeiter und will nun seinen elfjährigen Mischling einschläfern lassen. Der Hund sei normalerweise sehr familienfreundlich und ruhig, schnappe aber dennoch ohne jede Vorwarnung immer wieder zu.