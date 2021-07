Humer tritt wieder in Eschenau an

"Ich will weiterhin gestalten und gute Politik für unsere Gemeinde machen, denn die Arbeit als Bürgermeister erfüllt mich mit Freude", sagt Humer. Der 34-Jährige will die Modernisierung der Infrastruktur vorantreiben. Als Beispiele nannte er das Breitband-Internet und die Erneuerung von Straßen. Die ÖVP verteidigt in Eschenau die absolute Mehrheit.