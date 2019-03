Humanic nun auch im max.center

WELS. Das Schuhgeschäft Humanic eröffnete gestern Abend eine zweite Filiale in Wels: In dem 600 m2 großen Geschäft im Einkaufszentrum max.center wird Kunden bis Samstag zehn Prozent Rabatt gewährt.

Seit Jahrzehnten ist Humanic in der Schmidtgasse in der Innenstadt vertreten. In dem Geschäft im max.center wurden auch bisher Schuhe verkauft – unter dem Namen "shoe 4 you". Das ist neben Stiefelkönig und Humanic die dritte Marke des österreichischen Eigentümers "Leder & Schuh AG".

