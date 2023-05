HTL-Maturanten ausgezeichnet

Zwei Maturanten der HTL Grieskirchen, Tim Peko und Dominik Wernsdorfer aus dem Medizininformatik-Zweig, konnten den Hauptpreis in der Kategorie "Best of Project" für sich entscheiden und holen diesen begehrten Informatikerpreis erstmals an die HTL Grieskirchen. Bewertet werden die Arbeiten durch eine hochkarätige Fachjury aus der Wirtschaft. Die Software der beiden ermöglicht die Generierung visueller Dokumente, welche für das Training einer KI zur automatischen Auslese verwendet werden. Außerdem holten die talentierten Medizininformatiker im Finale von "Jugend Innovativ" den 3. Platz.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper