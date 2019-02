Hotelier Stroissmüller bleibt an der Spitze der Region Vitalwelt

BEZIRK GRIESKIRCHEN. Erfolgreiche Tourismusregion mit einer halbe Million Nächtigungen pro Jahr – Rottenbach als neue Mitgliedsgemeinde.

Das neue OÖ. Tourismusgesetz fordert im Sinne von mehr Effizienz die Bildung größere Verbände. In der Region Vitalwelt Bad Schallerbach ist man diesen Weg bereits vor zwei Jahrzehnten gegangen. Der mehrgemeindige Verband mit den Tourismusorten Bad Schallerbach, Gallspach, Grieskirchen, Geboltskirchen, Haag am Hausruck und Wallern wurde 1999 gegründet. Seit Jänner ist auch die Gemeinde Rottenbach dabei. Entsprechend dem neuen OÖ. Tourismusgesetz wurde nun ein neuer Aufsichtsrat anstelle des bisher tätigen Vorstandes gewählt.

An der Spitze steht nach einstimmiger Wahl als Vorsitzender Manfred Stroissmüller. Der engagierte Hotelier, Reisebürobetreiber und Busunternehmer stand die vergangenen 15 Jahre bereits als Obmann dem Verband vor. Der Gallspacher Bürgermeister Dieter Lang (FP) wurde zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.

Vertreten sind außerdem der neue Eurothermen-Direktor Thomas Prenneis, die Vermieter Klaus Rabengruber vom Ölerhof in Haag, Herbert Pichler vom gleichnamigen Gast- und Reiterhof in Geboltskirchen, Ingrid Friedl vom Reingruberhof in Wallern, Josef Greinöcker, Obmann der Kaufmannschaft Bad Schallerbach und Grieskirchens Bürgermeisterin Maria Pachner (VP).

Der Bad Schallerbacher Bürgermeister Gerhard Baumgartner (VP) wurde als Sprachrohr der Region und der nächtigungsstärksten Mitgliedsgemeinde als stimmberechtigtes Mitglied in das neue Gremium gewählt. Josef Mauernböck sen., Hotelier und Gastronom aus Rottenbach, ist beratendes Mitglied. Walter Winetzhammer vom Amt der OÖ. Landesregierung wurde von der OÖ. Landestourismusorganisation als beratendes Aufsichtsratsmitglied nominiert.

Neuer Vitalwelt Geschäftsführer ist wie berichtet Philipp Haas, er folgte Karin Pernica nach.

