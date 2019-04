Hotel Greif: Letzter Ansturm vor dem Abriss

WELS. Flohmarkt lockte Nostalgiker und Schnäppchenjäger ins altehrwürdige Gebäude, das bald Geschichte sein wird.

Ein prüfender Blick auf das alte Geschirr muss schon sein. Man will ja nicht die Katze im Sack kaufen. Bild: fam

Dicht gedrängt versammelten sich am Samstag vor 9 Uhr früh rund 80 Flohmarktbesucher vor dem Theatereingang. Die ersten Wartenden, die sich in der bevorstehenden Stampede die Poleposition sicherten, sah man aber schon um 7.30 Uhr. Gut gelaunt vertrieben sie sich bei herrlichem Frühlingswetter die Zeit mit einem Plauscherl. Augenblicke vor dem Einlass marschierte die uniformierte Ordnungswache auf, um den Ansturm in geregelte Bahnen zu lenken. Die Befürchtung, dass sich die Besucher um die besten Stücke prügeln würden, war glücklicherweise unbegründet. Bestand das Flohmarktpublikum doch überwiegend aus Nostalgikern, die mit dem alten Hotel und dem Stadttheater schöne Erinnerungen verbinden. Der Rest setzte sich aus Neugierigen und professionellen Schnäppchenjägern zusammen, die im Warenhaus der überflüssig gewordenen Dinge ein paar Euro loswerden wollten.

Rund 1000 Einzelstücke gab es zu kaufen. Die Liste der Gegenstände erschien endlos: Hotelbetten, Lederfauteuils, Lampen, Bilder, Tische, Bädermöbel, Klopapier-Spender und vieles mehr. Auch ein einsam platziertes Klavier, das sich nicht mehr stimmen ließ, wartete auf einen gnädigen Käufer. Schnellen Schrittes machten sich die potenziellen Käufer in den verwinkelten Gängen und Stockwerken auf die Suche nach dem ultimativen Zuckerstückerl, wie Christina Adrian ihren Schnäppchenfang treffend beschrieb. Die Gunskirchnerin, die ihre Mutter zur Unterstützung mitbrachte, sicherte sich mehrere dekorative Deckenleuchten. Michael Schmolmüller nahm einen schönen Luster mit nach Hause: "Ich habe eine Vorliebe für Sachen, die an die Vergangenheit erinnern", gestand der Welser. "Schade um das alte Gebäude, dass es jetzt abgerissen wird", bedauerte er wie auch andere Flohmarktbesucher. Viele von ihnen betraten andächtig die alten Repräsentationsräume, die es bald nicht mehr geben wird. Der Thalheimer Zahnarzt Ferdinand Geisselhofer kam in Begleitung seiner Frau, die ein Faible für antike Gegenstände hat. Ihr Hobby ist das Restaurieren von Möbelstücken. Ihre Ausbeute an diesem Vormittag: zwei alte Biergläser und ein hübscher Krug. Der Welser Anwalt Christopher Straberger trug eine Plastikkiste, die mit Wandlustern aus geschliffenem Glas gefüllt war: "Die Leuchten sind für das Theater Olé im dritten Wiener Gemeindebezirk. Es ist, soviel ich weiß, das europaweit einzige Clowntheater." Eine Ausbildung zum Clown habe er auch schon hinter sich. Als Mitglied des Welser Impro-Theaters verfügt der Anwalt über Bühnenerfahrung.

"Ich bin leider etwas zu spät dran, deshalb sind die schönsten Dinge schon weg", bedauerte Renate Fuxjäger. Sie ergatterte sich mehrere Bilder, die sie zu Hause nochmals bearbeiten möchte: "An den Bildern bin ich nicht interessiert. Mich reizen nur die Rahmen, die ich bemalen werde."

Übrigens brachte der Flohmarkt auch etwas Geld ein. Die Stadt ist am Samstag um knapp 2000 Euro reicher geworden.

Schnäppchen-Jagd bei Greif-Ausverkauf

"Ich habe eine Vorliebe für Sachen, die an die Vergangenheit erinnern. Mit diesem Luster trag ich ein altes Stück Greif nach Hause.“

Michael Schmolmüller, Wels

"Meine Frau ist Hobby-Restauratorin und geht gerne auf Flohmärkte. Ich darf sie dabei begleiten.“

Ferdinand Geisselhofer, Thalheim

"Die Wandluster in der Kiste spendiere ich dem Theater Olé im dritten Wiener Gemeindebezirk. Es ist europaweit die einzige Spielstätte für Clowns. Ich habe selbst eine Clown-Ausbildung absolviert und bin unter anderem Ensemble-Mitglied des Welser Impro-Theaters.“

Christopher Straberger, Wels

"Die schönsten Stücke sind leider schon weg. Ich habe mir ein paar Bilderrahmen gekauft, die ich anmalen möchte.“

Renate Fuxjäger, Wels

"Ich interessiere mich für altes Geschirr und konnte mir historische Teller, Häferl und Espresso-Tassen sichern.“

Peter Fürhapper, Lambach

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema