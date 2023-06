Hotel für Pferde steht im Zeichen des Tierwohls

Ab August werden dort 100 Pferde logieren können. Nach zwei weiteren Ausbaustufen werden es 250 sein. "Die Boxen sind komfortabler als die Zeltboxen. Sie bieten einfach ein besseres Stallklima", sagt Geschäftsführer Johannes Mayrhofer. Das Pferdezentrum sei mit diesem Projekt ein Vorreiter in Österreich und stets bemüht, sich in Sachen Tierwohl und Komfort weiterzuentwickeln. In die erste Bauetappe werden zwei Millionen Euro investiert. Die Arbeiten finden während des Vollbetriebs der Sportanlage statt. In nur drei Monaten wird der Bau fertiggestellt sein. Bei den Zeltboxen wurden Giebelwände, Fundamente und ein gepflasterter Unterbau geschaffen.

