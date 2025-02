Hort Pernau schließt: Grüne kritisieren schlechteres Angebot für Familien

Bild: VS 4 Wels

Aus für den Hort in der Handel-Mazetti-Straße ist fix.

Seit dem Frühjahr 2024 gibt es Gerüchte, nun scheint es fix: Der städtische Kinderhort Pernau im Osten von Wels steht vor der Schließung. Miriam Faber, Fraktionsobfrau der Grünen im Gemeinderat, schlägt deshalb Alarm: Viele Eltern würden sich gegen den Schritt aussprechen.

Das Alternativangebot einer Betreuung in der Ganztagsschule (GTS) in der Volksschule sei unzureichend, sagt Faber: "Die Abhol- und Öffnungszeiten eines Horts sind wesentlich flexibler, zudem gibt es einen Frühdienst. Häufig wird auch die pädagogische Qualität der Horte als deutlich höher eingeschätzt."

Wie berichtet, hatte die Schulleitung schon im Schuljahr 2023/2024 mitgeteilt, dass die Schule die Räumlichkeiten des Horts künftig selbst benötigen werde. Bildungsreferent und Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SP) hatte damals erklärt, dass weiter nach einem alternativen Standort bzw. einer Lösung in Abstimmung mit der Bildungsdirektion Oberösterreich gesucht werde.

Bedarf falsch beurteilt?

Diese Suche sei gescheitert, sagte Schinninger gestern auf Anfrage der OÖN: "Das war schon relativ bald klar, wir haben das auch mit der Bildungsdirektion und den Eltern abgestimmt." Er bedauere die Schließung des Horts, habe aber keine Alternativen auftun können. "Auch die Idee, die Hortbetreuung für jene Kinder, die den Hort bereits besuchen, auslaufen zu lassen, hat sich aus Effizienzgründen zerschlagen. Mit Ende des Schuljahres wird der Hort in der Pernau zusperren", sagt Schinninger.

Ursprünglich war die Unterbringung des Horts nur als Übergangslösung gedacht. Es war geplant, in der Herderstraße ein eigenes Hortgebäude zu bauen. Auf Initiativantrag der FPÖ beschloss der Gemeinderat aber, dort stattdessen Krabbelstuben unterzubringen.

Man habe damals eine Abwägung machen müssen, sagt Bürgermeister Andreas Rabl: "Wir hatten keine Alternative, um dringend benötigte Krabbelstuben-Plätze zu schaffen. Für den Hort gab es die Übergangslösung in der Volksschule."

In Richtung der Grünen sagt Rabl: "Ich sehe es kritisch, so zu tun, als wäre eine Nachmittagsbetreuung ein Aufenthalt zweiter Klasse. Sie ist zwar anders, aber qualitativ durchaus vergleichbar mit einem Hort." Die Mitarbeiter in der Ganztagsschule würden durch die Debatte abqualifiziert, die Eltern verunsichert.

Zur Kritik der Grünen wegen der geringeren Flexibilität der Ganztagsschule im Vergleich zum Hort betont Rabl, dass die Schüler schon vor dem regulären Ende der Ganztagsschule abgeholt werden können – etwa um Instrumentalunterricht oder Sportkurse zu besuchen. "Es ist nur nicht möglich, dass die Kinder ohne jeglichen Grund nicht kommen oder früher gehen. Das verstehe ich grundsätzlich, der Platz muss ja freigehalten und betreut werden", sagt der Stadtchef.

Die Leiterin der VS 4 wollte die Debatte nicht näher kommentieren, betonte aber auf Anfrage der OÖN: "Der Hort ist Sache des Magistrats Wels, ich habe damit nichts zu tun."

Wenig Chancen für neue Horte

Weil in der Pernau in den kommenden Jahren große Wohnbauprojekte anstehen, fordert Grünen-Obfrau Faber, dass die Stadt einen Hort-Neubau in der Pernau prüft.

Bildungsreferent Schinninger sagt dazu: "Es ist ganz klare Strategie des Landes Oberösterreich, die Ganztagsschulen auszubauen und die Horte zurückzufahren." Für die Genehmigung eines Neubaus dürften die Chancen also schlecht stehen.

