Holter erweitert die Geschäftsführung

Der Welser Sanitär- und Heizungsgroßhändler Holter, der seit 2007 in fünfter Generation von Jasmin Holter-Hofer und ihrem Cousin Michael Holter geleitet wird, erweitert die Geschäftsführung. Bernhard Karlsberger und Markus Steinbrecher, die bereits im Unternehmen tätig sind, steigen mit Jahresbeginn 2023 in die Führungsetage auf. Nach einer einjährigen Übergangsphase werden sich Jasmin Holter-Hofer und Michael Holter dann als operative Geschäftsführer zurückziehen und planen, Anfang 2024 in den Aufsichtsrat des Unternehmens zu wechseln.

Sie wollen sich noch stärker auf die Unternehmensstrategie sowie die zukünftige Ausrichtung konzentrieren. "Indem wir auf Firmen- und Brancheninsider vertrauen, setzen wir auf Kompetenz und Kontinuität, um die kommenden Herausforderungen zu bewältigen", betonen Holter-Hofer und Holter. Bernhard Karlsberger ist künftig für Verkauf und Marketing sowie strategischen Einkauf zuständig, Markus Steinbrecher für Logistik, Finanzen und Verwaltung.

Holter hat 24 Standorte und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter in Österreich und Bayern.