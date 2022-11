Eigentlich ist die moderne Polizeidienststelle Innere Stadt am Kaiser-Josef-Platz seit drei Jahren in Betrieb, aber erst gestern ist sie offiziell mit Innenminister Gerhard Karner (VP) eröffnet worden. Propst Johannes Holzinger spendete den Segen. "Sie werden sich zu Recht fragen, warum wir das erst jetzt tun. Ein Grund war Corona. Und ein zweiter, dass wir auch gerne feiern in Wels", sagte der Welser Stadtpolizeikommandant Klaus Hübner beim Festakt im Foyer des Stadttheaters Greif. 36