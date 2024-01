AK Grieskirchen: Hohe Erfolgsquote bei Fällen vor dem Arbeitsgericht

Im vergangenen Jahr erkämpften die Mitarbeiter der Grieskirchner Arbeiterkammer mehr als 4,1 Millionen Euro für ihre Mitglieder. "Der kleinste Erfolg in einem Arbeitsrechtsfall betrug 71 Euro, die größte erkämpfte Summe belief sich auf 55.540 Euro", berichtet Tanja Feßl, Leiterin der Bezirksstelle. Sie präsentierte gestern die Bilanz gemeinsam mit AK-OÖ-Präsident Andreas Stangl.

Fast 4300 Beratungen

Insgesamt 4293 Beratungen haben die AK-Experten im Vorjahr durchgeführt, davon 2780 telefonisch, 1291 vor Ort in der Bezirksstelle und 222 schriftlich. 79 der persönlichen Beratungen waren Bildungsberatungen. Die häufigsten Anfragen gab es zu den Themen Entgelt, Alterspension/Sonderruhegeld, Invaliditäts- und Berufsunfähigkeitspension, Altersteilzeit sowie Arbeitgeberkündigung.

Die Grieskirchner AK hat zahlreiche Ansprüche ihrer Mitglieder auch wieder bei Gericht durchgesetzt. 82 Arbeitsrechtsfälle wurden abgewickelt. 66 der 82 Rechtsfälle, 80,5 Prozent, würden auf Beschäftigte entfallen, die in einem Unternehmen ohne Betriebsrat arbeiteten, berichtet Feßl. Bei den meisten reichte eine Intervention der AK-Juristen, in 18 Fällen mussten sie vor Gericht ziehen.

Falsche Pflegegeld-Einstufung

Darüber hinaus hat die AK Grieskirchen 88 Sozialrechtsfälle bearbeitet und 2.849.536 Euro für die Mitglieder erstritten. Bei den Sozialrechtsfällen handelt es sich zum Großteil um Pensionsangelegenheiten und Pflegegeldansprüche. Exemplarisch der Fall eines kranken Mannes aus dem Bezirk Grieskirchen, der Pflegegeldstufe 1 erhielt. Als sich dessen Gesundheitszustand verschlechterte, suchte er bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) um Erhöhung der Pflegegeldstufe an, was diese allerdings ablehnte. Der pflegebedürftige Mann und seine Frau wandten sich daraufhin an die AK, die gegen den Bescheid der PVA klagte. Im Verfahren wurde ein neues, gerichtliches Sachverständigengutachten angefordert. Darin wurde bestätigt, dass der Mann 168 Stunden Pflege pro Monat benötigt. Der Mann erhält nun Stufe 4 statt Stufe 1 – 827,1 statt 192 Euro monatlich.

Probleme mit Leasingfirmen

Zu den Branchen, in denen es am häufigsten zu Problemen kommt, gehört die Zeitarbeitsbranche. So erhielt ein Arbeiter, der sein Arbeitsverhältnis einvernehmlich auflöste, kein Geld während seines Krankenstandes. Die Arbeiterkammer erstritt für ihn mehr als 2200 Euro.

Die AK unterstützte auch 56 Beschäftigte aus neun insolventen Betrieben im Bezirk, damit sie zu ihren Ansprüchen aus dem Insolvenz-Entgelt-Fonds kamen, dabei ging es um Ansprüche in Höhe von insgesamt 1.050.592 Euro.

Die Zahl der AK-Mitglieder im Bezirk Grieskirchen lag mit Stand Ende 2023 bei 28.494. Sie sind zur AK-Wahl aufgerufen, die in Oberösterreich von 5. bis 18. März stattfindet.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper