HOGO-Gruppe baut auf Wels

Seit der Gründung 2007 hat das Unternehmen neben dem ursprünglichen Geschäft des Personalleasings sieben Tochterunternehmen dazugewonnen. Der neue Standort entsteht auf einem von der Welser Betriebsansiedelungs-GmbH (WBA) entwickelten Grundstück an der Prillingerstraße. Mit der Eröffnung eigener Büros in Kroatien, Ungarn und der Slowakei reagiert die HOGO-Gruppe auf den Arbeitskräftemangel und wirbt Fachpersonal für die Zeitarbeit im benachbarten Ausland an. Am neuen Standort werden fast alle Unternehmenstöchter zusammengefasst.