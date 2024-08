"Hofrunde": Das Pferdezentrum in Stadl-Paura präsentiert sich

Es ist eine der wichtigsten Einrichtungen im österreichischen Reitsport: Das Pferdezentrum Stadl-Paura ist seit Jahren auf Erfolgskurs; als Veranstaltungsort für große Turniere und Ausbildungsstätte ist es Treffpunkt für die gesamte Szene. 180.000 Besucher zählt das Zentrum jährlich. "Leider ist nur ein verschwindend geringer Teil aus der Region", sagt Geschäftsführer Johannes Mayrhofer. Als Institution werde das Zentrum zwar auch in der Umgebung stark wahrgenommen. "Aber viele Leute waren trotzdem noch nie herinnen – das ist bei einer rund 200-jährigen Geschichte relativ traurig", sagt Mayrhofer.

Mit einer neuen Veranstaltungsreihe will sich das Reitsportzentrum jetzt für eine breitere Zielgruppe öffnen: Bei der "Hofrunde", die regelmäßig veranstaltet wird, lernen die Besucher Pferde, den Reitsport und das Angebot der Einrichtung kennen. "Es ist ein ganz niederschwelliges, kostenloses Angebot. Wir möchten damit auch spezifisch Menschen ansprechen, die bisher noch keinen Bezug zu Pferden hatten", sagt der Geschäftsführer.

"Pferdewirtschaft erklärt sich"

Auf dem Gelände wird für die Hofrunde ein Pferdelehrpfad aufgebaut. Kinder können gegen kleines Geld Probe reiten. Auch die Schauschmiede wird in Betrieb genommen, hinzu kommen Highlights wie ein Leder-Workshop. "Ziel ist es, dass die Pferdewirtschaft sich selbst erklärt – insgesamt wird ja immer wieder kontroversiell über dieses Thema diskutiert", sagt Mayrhofer.

Die Menschen für das Reiten zu begeistern, sei ein "innerer Drang" des Pferdezentrums, erklärt der Geschäftsführer: "Es gibt auch von verschiedenen Seiten – zum Beispiel von der Landespolitik – Interesse daran, Institutionen wie unsere bei der Bevölkerung bekannt zu machen."

Umgesetzt wurde das Projekt mit Unterstützung der Leader-Region Wels-Land. "Ich wohne selbst in der Nähe und wusste lange nicht, was im Pferdezentrum alles passiert", sagt Leader-Geschäftsführerin Christina Gnadlinger. Der bisherige Erfolg freue sie sehr: "Wir haben schon zwei Termine gehabt, die sehr gut angekommen sind. Die Besucher waren begeistert."

Heuer werde die Hofrunde an ausgewählten Samstagen angeboten – in Zukunft solle das Programm aber weiter ausgebaut werden, sagt Johannes Mayrhofer: "Derzeit bieten wir ja schon jeden Samstag Führungen an – im Endausbau wollen wir in der warmen Jahreszeit an diesen Tagen mit der Hofrunde präsent sein."

Auch eine Ausweitung auf Feiertage sei denkbar, sagt der Geschäftsführer: "Wir werden sehen, wie sich diese touristische Schiene weiterentwickelt – der Öffnungsprozess ist ein mehrstufiges Programm, da ist noch einiges geplant", kündigt Mayrhofer an.

Weitere Informationen zur Hofrunde finden Sie online auf pferde-stadlpaura.at

