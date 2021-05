Hoffnung auf einen guten Sommer Fritz Schrank, Branchensprecher im Bezirk Grieskirchen "Für die Öffnung am 19. Mai müssen wir nicht so viel vorbereiten, weil wir die ganze Zeit da waren. Am Wochenende hat das Essen to go gut funktioniert, unter der Woche haben wir uns mit Essen auf Rädern über Wasser gehalten", sagt Fritz Schrank. Er führt gemeinsam mit seiner Frau Mara "Schranks Wirtshaus" in Eschenau. Die Zwei-Meter-Abstandsregel zwischen den Tischen bereitet den beiden Kopfzerbrechen,