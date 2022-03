Die Hotellerie und Gastronomie gehören zu den Branchen, die die Corona-Pandemie am stärksten getroffen hat. Zwei Jahre nach dem ersten Lockdown ist noch keine schnelle Rückkehr zum Vor-Corona-Niveau in Sicht. In der Tourismusregion Wels lag man im Jänner mit 9700 Übernachtungen weit hinter normalen Vergleichsjahren vor Corona mit im Schnitt 16.000 Nächtigungen, auch im Februar liegt die Hotellerie deutlich hinter Plan.