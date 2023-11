Wie sich Gemeinden in Wels-Land gegen höhere Energiepreise rüsten

Die gestiegenen Energiekosten sind zwar heuer dank der Beruhigung auf dem Markt weniger stark im allgemeinen Bewusstsein. Viele Kommunen beschäftigt das Thema aber weiterhin, wie ein Rundruf der Welser Zeitung bei Bürgermeistern zeigt. Als Antwort setzen immer mehr Gemeinden auf einen Ausbau der Photovoltaik-Anlagen, einige Ortschefs berichten bereits von positiven Auswirkungen.

Offenhausen

Bisher zählte Offenhausen zu den glücklichen Gemeinden, die aufgrund eines laufenden Vertrags von den gestiegenen Preisen verschont geblieben sind. 2024 läuft der Vertrag aber aus. "Die Energiekosten für die Gemeinde wachsen voraussichtlich das 2,5-Fache an", sagt Bürgermeisterin Martina Schmuckermayer (VP). Die Ortschefin hat in der Zwischenzeit Vorbereitungen getroffen: An gemeindeeigenen Gebäuden wie der Kläranlage, dem Kindergarten und dem Bauhof sollen PV-Anlagen angebracht werden. Insgesamt kostet das ca. 250.000 Euro. Schmuckermayer erwartet sich eine Einsparung beim Strombedarf von rund einem Drittel. Auch ein Beitritt zur Energiegenossenschaft Traun-Ager-Alm ist im Gespräch. "Bei Überproduktion können wir Strom verkaufen, in zehn Jahren sind wir dann in der Gewinnzone", sagt die Bürgermeisterin. Mittelfristig soll es auch Ersatz für das desolate Amtsgebäude aus den 50er-Jahren geben, das mit Strom beheizt wird.

Buchkirchen

In Buchkirchen ist der Vertrag bereits heuer im Oktober ausgelaufen. Dort ist der Preis für eine Kilowattstunde um rund das Dreifache auf 17,05 Cent gestiegen, berichtet Bürgermeister Nikon Baumgartner (SP): "Das macht sich natürlich im Gemeindebudget bemerkbar, aber die PV-Anlagen, die schon in Betrieb sind, federn das ab." Die Anlage auf der Landesmusikschule ist bereits in Betrieb, auch auf dem Friedhofsgebäude soll eine kommen. Auch Buchkirchen überlegt, in eine Energiegemeinschaft einzutreten: "Da müssen wir uns aber noch genau anschauen, was das bringt und wer mitmachen würde", sagt der Bürgermeister.

Neumarkt

Weniger der Strom- als der Gaspreis beschäftigt Herbert Ollinger (VP), den Bürgermeister von Neumarkt: Die Gemeindegebäude werden großteils mit Gas geheizt. Die schlimmsten Prognosen aus dem Vorjahr haben sich aber nicht erfüllt: "Wir haben einen Sprung der Heizkosten von 48.000 Euro auf 250.000 Euro befürchtet, es waren aber letztlich 90.000 Euro." Das sei zwar eine Belastung für das Gemeindebudget, aber eine verkraftbare. Heuer geht Ollinger von Gaskosten um die 75.000 Euro aus. "Wir wollen aber immer noch andere Heizformen forcieren, spätestens bei der anstehenden Schulsanierung", sagt Ollinger.

Pupping

Weil die Gemeinde Pupping nur wenige öffentliche Gebäude hat, halten sich die Stromkosten in Grenzen, sagt Bürgermeister Mario Hermüller (VP): "Unser Vertrag läuft zwar mit Jahresende aus, aber die Kosten sind erträglich." Die Straßenbeleuchtung sei bereits vollständig auf LED umgestellt, auf dem Gemeindehaus gibt es seit zwei Jahren eine PV-Anlage. "Wir wollen aber auch bei den Feuerwehrhäusern solche Anlagen errichten, und auch auf dem neuen Kindergarten soll gleich von Beginn weg Sonnenstrom erzeugt werden", sagt der Ortschef. Es sei ihm wichtig, künftig bei allen neuen Projekten erneuerbare Energiekonzepte zu erstellen.

