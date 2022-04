Hoch mit dem Maibaum

Mit purer Muskelkraft wird am Samstag, 30. April, der Maibaum auf dem Stadtplatz in die Höhe bugsiert. Ab 10 Uhr wird dieses Ereignis gefeiert. Das Brauchtum war in Wels zwei Jahre lang ausgesetzt. Im Jubiläumsjahr wird der Maibaum gemeinsam mit der Feuerwehr aufgestellt und mit den Brauchtums- und Musikvereinen ausgiebig gefeiert.

Ab 10 Uhr ziehen die Protagonisten durch den Ledererturm ein. Musikalisch begleitet wird das Fest vom Welser Eisenbahnermusikverein. Beim Frühschoppen werden knusprige Hendln und frisch gezapftes Bier serviert.

Nachdem in den letzten Jahren der Baum von verschiedenen Gruppen entwendet wurde, ist die Begehrlichkeit nach zwei Jahren Pause ungebrochen. Dafür gibt es einheitliche Brauchtumsregeln. So dürfen nur der stehende Baum und das Taferl von Sonnenuntergang am 30. April bis Sonnenaufgang am 1. Mai gestohlen werden. Sobald der Maibaum den Stadtplatz verlassen hat, haben alle Diebe Anspruch auf Jause und Bier.

Wer beim Frühschoppen länger ausharrt, kann in der Pfarrgasse von 14 bis 16 Uhr über 20 historische Fahrzeuge bestaunen. Die Automarke Ferrari dominiert.