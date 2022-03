"Hoamspü" gibt für die Ukraine Benefizkonzert

Als Bandleader Walter Bostelmann bei Bürgermeister Andreas Rabl (FP) mit der Idee eines Benefizkonzertes für die Ukraine vorstellig wurde, bot dieser umgehend seine Hilfe an. Gestern präsentierten beide das Ergebnis ihrer Unterredung. Auftreten wird die Welser Austropop-Band am 9. April um 18 Uhr auf dem Minoritenplatz. "Der Eintritt ist frei. Es gibt aber die Möglichkeit, zu spenden", sagt Rabl. Gerechnet wird mit bis zu 1000 Besuchern. Die acht Musiker und vier Techniker der Band nehmen an diesem Abend keinen Cent. "Ich bin stolz auf diese Idee. Als ich sie an die Crew ausgesandt habe, kamen in nur drei Minuten zwölf Zusagen", schilderte Bostelmann.

Das Konzert dauert drei Stunden. An den Eingängen werden Spendenboxen aufgestellt, "die man nicht übersehen kann", wie der Welser Bürgermeister augenzwinkernd feststellte.

Beim "Hoamspü"-Auftritt sind auch Firmenvertreter willkommen und natürlich auch deren Bereitschaft, zu helfen: "Wer größere Summen hergibt, kann sich in der Pause auf der Bühne präsentieren", verspricht Bostelmann. Die Spenden kommen dem Konto "Wels hilft der Ukraine" zugute, in das bisher knapp 10.000 Euro einbezahlt wurden. Die Hilfe aus Wels geht später zweckgebunden an das Rote Kreuz.

Bostelmann betonte gestern ausdrücklich, dass er sich in die Politik nicht einmischen werde: "Wir wollen mit diesem Konzert nicht Partei ergreifen, sondern einen Beitrag leisten, um die Not der Menschen zu lindern."