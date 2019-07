Hits aus den 70er-Jahren zum Nulltarif beim MusikfestiWels

Nach einem sportlichen Wochenende mit dem Start der Österreich-Radrundfahrt in Wels kommen am Freitag und Samstag die Musikfans auf ihre Kosten. Auf die Besucher des MusikfestiWels warten 25 Auftritte auf drei Bühnen – und das bei freiem Eintritt.

Die OÖNachrichten sind Kooperationspartner bei den Konzerten am Samstag. Die Band "Hoamspü", die bereits zum dritten Mal dabei ist, spielt am Kaiser-Josef-Platz bekannte Austropop-Lieder ab den 1970iger Jahren (ca. 19 Uhr).

Die Band "Middle of the Road" wird mit ihrem Welthit "Chirpy Chirpy Cheep Cheep" aus dem Jahr 1971 das Publikum zum Tanzen und Mitsingen animieren. Mit vielen weiteren Songs wie "Tweedle Dee Tweedle Dum", "Soley Soley", "Sacramento", "Samson and Delilah" oder "Yellow Boomerang" werden sie das Publikum zurück in die 70er Jahre versetzen (21.15 Uhr).

Bei vielen Hits mitsingen kann man auch bei "Chic le freak feat. Sounds of Sister Sledge" mit Songs wie "We are Family", "Lost in Music", "He’s the greatest Dancer" und "Thinking of You" (22.15 Uhr).

Im Welser Arkadenhof (Freiung 35) werden am Samstag um 20 Uhr "Johnny M. & The Toothbreakers" auftreten. Bands bespielen auch den Minoritenplatz.

Am Freitag rocken "Krautschädl" als Hauptact die Bühne am Kaiser-Josef-Platz (21.20 Uhr). Zuvor treten James Cottriall und Zweikanalton auf.