Historische Welser Zeitung geht online

Die Österreichische Nationalbibliothek hat die Welser Zeitung bis einschließlich 1952 digital erfasst und online gestellt. Das freut nicht nur Heimat- und Ahnenforscher. Weil das Lokalblatt bekannt war für seine umfassende Chronik und Geburten, Hochzeiten sowie Todesfälle in seinem Verbreitungsgebiet (Stadt Wels und die Bezirke Wels-Land, Grieskirchen, Eferding) weitgehend lückenlos zu Papier brachte, dient die digitale Version auch zum Stöbern in der eigenen Familiengeschichte.

Titelrechte gingen an die OÖN

Die traditionsreiche Lokalzeitung erschien ab 1889 wöchentlich. Aus politischen Gründen wurde sie 1938 nach der Machtübernahme von den Nationalsozialisten eingestellt. 1948 kam es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Comeback der Welser Zeitung. 2008 wurde die Anfang der 1990er-Jahre in Welser Rundschau umbenannte Verkaufszeitung aus wirtschaftlichen Gründen eingestellt. Die OÖNachrichten sicherten sich die Rechte für den Zeitungstitel, der seit damals für ihre Welser Lokalausgabe verwendet wird.

Die Digitalisierung der Zeitung nahm die Österreichische Nationalbibliothek im Zuge ihres Projektes ANNO ( Austria N Newspaper Online) vor. In diesem virtuellen Zeitungslesesaal kann online geblättert, gelesen und gesucht werden. Eine gute Nachricht ist die Digitalisierung der historischen Zeitungsseiten auch für den Welser Stadtarchivar Michael Kitzmantel: "Dieses kostenlose Angebot können ab nun alle nützen, die sich über Wels und seine Geschichten oder auch über die eigene Geschichte erkundigen wollen." Das neue Angebot erleichtert auch die wissenschaftliche Bearbeitung. Historiker und Heimatforscher müssen nun nicht mehr zwingend in den Archiven stöbern, nun können sie auch von zu Hause ihre Arbeit erledigen. Ein wichtiger Nebeneffekt der Digitalisierung sei laut Kitzmantel, dass die Zeitungsoriginale geschont und so für die Nachwelt erhalten bleiben.

Die Welser Zeitung vom 3. Jänner 1903

Stadtarchiv gibt Einblicke

Die Digitalisierung der Welser Zeitung ist noch nicht zu Ende und wird in den nächsten Jahren fortgesetzt. Bisher erfasst sind die Zeitungsbände von 1903 bis 1938 bzw. 1948 bis 1952. Die noch fehlenden Ausgaben von 1889 bis 1903 und 1953 bis 2008 werden in einem weiteren Schritt erfasst und digitalisiert.

Wer sich für Archivare und deren Aufgaben interessiert, sollte am Mittwoch ins Welser Stadtarchiv (Maria-Theresia-Straße 33) kommen. Anlässlich des internationalen Tages der Archive geben Kitzmantel und sein Team Einblick in ihre Arbeit – die weit vielfältiger ist, als man vermuten möchte. Die Besucher können von 9.00 bis 13.30 Uhr unter fachkundiger Anleitung Urkunden, Zeitungen, Fotos und Plakate besichtigen. "Wir beantworten auch Fragen, wie man Familienforschung betreibt und wie die alte Schreibschrift Kurrent entziffert und gelesen wird", sagt der Chef des Stadtarchivs.

Die Welser Zeitung geht online. Dazu der passende Link: anno.onb.ac.at

Autor Erik Famler Lokalredakteur Wels Erik Famler