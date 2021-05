Historikerin hält Welser Venus für NS-belastet

"Ein Objekt kann nicht losgelöst von seiner Geschichte betrachtet werden. Im Fall der Welser Venus besteht diese Geschichte nicht nur in ihrer altrömischen Herkunft, sondern eben auch in ihrer nationalsozialistischen Vereinnahmung. Eine heutige Annäherung an die Figur kann das nicht ausblenden", betont Kirchmayr.

Beauftragt wurde die Zeitgeschichte-Professorin vom Mauthausen Komitee und seinem Vorsitzenden Willi Mernyi: "Das Motiv der Historikerin war fachliches Interesse. Jedes Honorar wurde von ihr abgelehnt", betont der MKÖ-Vorsitzende.

Die Historikerin stellt eine "nicht wegzudiskutierende NS-Belastung" auch der neuen Venus-Nachbildung fest. Die unkritische Form einer Nachbildung im öffentlichen Raum sei für die Auseinandersetzung ungeeignet. Kirchmayr empfiehlt, die Figur im Museum aufzustellen und dort die gesamte Geschichte der Welser Venus inklusive ihrer NS-Belastung zu erörtern. Antifa-Vorsitzender Werner Retzl kritisiert Bürgermeister Rabl und seine Stellvertreterin Raggl-Mühlberger: "Wahrscheinlich wird wieder geleugnet und gemauert. Deshalb müssen die anderen Parteien das Problem lösen."

Rabl verweist auf Aussagen des grünen Spitzenkandidaten und Rechtsextremismusforschers Thomas Rammerstorfer, der die Figur als ästhetisch missglückt, aber nicht NS-belastet einstufte. Der Bürgermeister kündigt ebenso ein Gutachten an. Die SPÖ plädiert für eine Zusatztafel, die auf die missbräuchliche Verwendung der römischen Venus in der NS-Zeit verweist. (fam)