Hippmann-Teams ertanzten 21 Titel

Das mit 216 von über 1000 Teilnehmern größte Team des Wettbewerbs ertanzte 21 Meistertitel, zwölf zweite und zwölf dritte Plätze. In 13 Kategorien und fünf Altersgruppen wurden Medaillen vergeben. In Wels werden die erfolgreichen Shows am 2. Oktober beim Showdown in der Rotax-Halle gezeigt. Mehr Infos unter www.tanzwerk.at