Hinter Welscup-Start steht schon wieder ein großes Fragezeichen

In diesem Jahr hätte der Welscup sein 50-Jahr-Jubiläum gefeiert. Doch weder die Rennen noch das im November geplante Geburtstagsfest konnten abgehalten werden. Nach der Absage 2021 blicken Welscup-Obmann Reinhard Lauterbach und seine Helfer auf eine weitere Saison voller Ungewissheit: "Wir starten am 8. Jänner in Hinterstoder mit einem Kinder- und Jugendrennen. Die Erwachsenenrennen haben wir gestrichen, weil die Teilnehmerzahl auf 25 reduziert wurde", begründet der Welscup-Boss. Sechs Termine stehen von 8. Jänner bis 20. März auf dem Kalender. Doch nur unverbesserliche Optimisten gehen davon aus, dass das Programm in geplanter Form stattfinden kann. Lauterbach bleibt Realist: "Sollte im Jänner ein fünfter Lockdown kommen, wäre auch diese Saison mehr oder weniger gelaufen. Mit viel Glück gehen sich dann nur noch die zwei Volksläufe am 19. und 20 März aus."

Schließe in Hinterstoder die Gastronomie, sei der Welscup nicht mehr durchführbar, sagt Lauterbach: "Wir können speziell den Kindern nicht zumuten, den ganzen Tag im Freien zu sein. Die müssen sich stärken und irgendwo aufwärmen. Unser Tross zählt bis zu 250 Personen. Wenn auf der Höss die Gastbetriebe zu haben, können wir einpacken", betont der Welscup-Obmann.

„Die Rennsport-Aktivitäten des Welscups beschränken sich auf maximal zwölf Wochen. Wenn man da nicht fahren kann, ist die Saison gelaufen.“ - Reinhard Lauterbach, Welscup-Obmann und Funktionär des Welser Skiklubs Bild: privat

Nach Ansicht des Rennsportfunktionärs gefährde die Covid-19-Pandemie nicht nur die Gesundheit jedes Einzelnen. Inzwischen habe sie sich auch zu einer Bedrohung für den Breitensport entwickelt: "Beim Welser Skiklub mussten wir die Vereinsmeisterschaft auf unbestimmte Zeit verschieben. Ortsmeisterschaften finden nur wenige statt, die nun ebenso in Mitleidenschaft geraten. Mit viel Glück und Aufwand konnten wir in Donnersbachwald unseren dreitägigen Kinder-Vereinsskikurs abhalten", so Lauterbach. Doch inzwischen habe man mangels Trainingsmöglichkeiten im Nachwuchs zwei ganze Jahrgänge verloren. Die erwachsenen Skirennläufer beklagen Trainingsrückstände. Mit Abgängen sei hier zu rechnen, bedauert der Obmann.

Technisch hat der Welscup aufgerüstet. Man investierte in eine neue Zeitnehmung. Das aufwendige Verkabeln gehört der Vergangenheit an. Die zahlreichen Gönner mit Hauptsponsor max.center halten dem Welscup die Treue.

Die Gewinner des am 8. Jänner geplanten Kinderrennens müssen auf ihren Applaus noch warten. Da die maximale Personenanzahl mit 25 begrenzt ist, finden auch keine Siegerehrungen statt.