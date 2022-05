Hilfe, Tipps und Unterstützung für Pflegende und auch ihre Schützlinge

Laut Statistik Austria waren zum Stichtag 1. Jänner 2022 exakt 256 Oberösterreicherinnen/Oberösterreicher älter als 100 Jahre. Insgesamt 259.388 Oberösterreicher waren in der Altersklasse der Über-66-Jährigen. Und die Tendenz ist weiter steigend.

Allein diese Zahlen zeigen eindrucksvoll, dass die Pflege auch in den kommenden Jahren eines der bestimmenden Themen sein wird. Und dass der Mangel an Pflegekräften, der schon jetzt in allem Bereichen herrscht, wohl kaum besser werden wird. Wobei das nicht nur Menschen im fortgeschrittenen Alter betrifft, sondern auch jene mit Beeinträchtigungen. Umso wichtiger ist es, dass jenen Menschen, die daheim betreut werden, aber auch jenen, die Pflege benötigen (oder bald benötigen könnten), alle Möglichkeiten aufgezeigt und präsentiert werden.

Fach- und Publikumsmesse

Genau dafür ist die von den OÖNachrichten präsentierte Messe Integra, die von 8. bis 10. Juni in Wels stattfindet, da. "Die Integra ist eine Fach- und eine Publikumsmesse zugleich", erklärt Messeleiterin Petra Leingartner und ergänzt: "Wir wollen gerade für pflegende Angehörige, von denen es ja immer mehr gibt, mit Rat und Tat zur Seite stehen, ihnen Tipps und Hilfe anbieten und auch zeigen, welche Behelfsmittel es gibt, um den ohnehin schon schweren Alltag zumindest etwas leichter gestalten zu können." Natürlich können sich auch im Pflegebereich Tätige über Neuigkeiten informieren oder Tipps holen. Etwa über die neuesten Entwicklungen bei Elektro-Rollstühlen samt Simulationsapp oder auch eine mundgesteuerte Computermaus. "Wir bieten eine breite Palette von Präsentationen, Workshops und Vorträgen", sagt Leingartner.

Diese reichen von Therapiemöglichkeiten (etwa über Möglichkeiten bei chronischen Schmerzen und Bewegungseinschränkungen) über Ernährungstipps – beispielsweise dem Zusammenhang zwischen Ernährung und Alzheimer – bis zu einer Sportzone. In dieser wird beispielsweise gezeigt, wie Rollstuhl-Fußball funktioniert, auch Boccia, Para Dance oder Para-Bogenschießen werden gezeigt. zudem wird auch Blinden-Tennis oder Rollstuhl-Rugby – da geht es übrigens alles andere als harmlos zu – präsentiert.

Und für Kinder gibt es am Freitag eine ganz spezielle Präsentation, bei der diverse Aktivitäts-Möglichkeiten vorgestellt werden. "Aber es gibt auch die Dancing Stars auf Rädern", weiß Leingartner. Was das ist? Das österreichische Nationalteam Rollstuhltanzsport wird mit Sanja Vukasinovic (dreifache Vize-Europameisterin) und Newcomerin Eva-Maria Nussdorfer (beide WheelChairDancers Salzburg) ein tolles Showprogramm präsentieren. Die Sportler des Wheelchair Dance Sport Team Austria zeigen einen kleinen Ausschnitt aus ihren Wettkampfprogrammen der Disziplinen Single und Freestyle.

"Wegen der Pandemie konnte die Integra 2020 nicht stattfinden. Umso wichtiger ist es, dass wir nun in den Bereichen Reha, Therapie, Pflege, Barrierefreiheit, Mobilität, Sport, Freizeit und Reisen die Möglichkeiten aufzeigen", betont Leingartner. Etwa 240 internationale und nationale Aussteller sind in Wels vertreten.

Detail-Infos zur Integra

Die Messe Integra ist am Mittwoch, 8. Juni, und Donnerstag jeweils von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet, am Freitag, 10. Juni, von 9 bis 16.30 Uhr.