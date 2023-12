Hilfe für Rui Barbosa: "Fertig werden wir nie"

Mehr als 30 Jahre ist es her, dass der Welser Verein "Wasser für Rui Barbosa" begonnen hat, Entwicklungshilfe in der brasilianischen Diözese zu leisten. Michael Linsmaier, Sohn des mittlerweile verstorbenen Vereinsgründers Johann Linsmaier, und seine Frau Gaby reisten heuer in die Region, um einen persönlichen Eindruck von den verschiedenen Projekten zu bekommen. "Es ist unglaublich, was sich seit unserem letzten Besuch im Jahr 1999 getan hat", sagt Linsmaier.

Als erstes Projekt finanzierte der Verein 600 Zisternen für Kleinbauern-Familien, damit diese ihre Felder bewirtschaften können. "Das Problem ist, dass viele Menschen dort keine wirtschaftliche Perspektive haben und in Städte ziehen. Dort ist die Situation aber auch sehr schlecht", sagt Gaby Linsmaier. Das Projekt sollte Menschen die Möglichkeit geben, ihre eigene Existenz zu sichern und in ihrer Heimat zu bleiben.

Besuch in einem vom Verein finanzierten Kinderheim in Itaberaba Bild: privat

Es war so erfolgreich, dass die brasilianische Regierung das Konzept aufgriff und im Nordosten des Landes rund eine Million Zisternen baute – davon rund 17.000 in Rui Barbosa. "Am Anfang habe ich gedacht, dass wir die Zisternen bauen und das war’s. Mittlerweile weiß ich: Fertig werden wir nie, es gibt immer wieder neue Anforderungen", sagt Michael Linsmaier.

Nachdem die öffentliche Hand mit dem Bau der Zisternen begonnen hatte, verlegte sich der Verein darauf, Kindern und Jugendlichen eine Perspektive zu geben. So eröffnete "Wasser für Rui Barbosa" zum Beispiel 2005 ein Kinderheim in Itaberaba, der größten Stadt der Diözese.

Nachhaltige Projekte

In einem Jugendzentrum, das der Verein finanziert, werden jeden Nachmittag Kinder betreut, die ansonsten auf der Straße unterwegs wären. "Wir haben bei unserem Besuch dort einen jungen Mann getroffen, der gerade mit einem Studium begonnen hat. Er ist extra in seiner Mittagspause dorthin gekommen. Er hat uns gesagt, ohne das Jugendzentrum hätte er wahrscheinlich nie studiert", sagt Linsmaier. Mit einer Karateschule hilft der Verein, Kinder durch Sport zu sozialisieren und ihnen Ziele zu geben.

Zudem unterstützt "Wasser für Rui Barbosa" eine Landwirtschaftsschule für Jugendliche, die dort die richtigen Methoden zur Bewirtschaftung der kargen Böden lernen. "Früher wurde dort viel Raubbau betrieben – der ursprüngliche Bewuchs aus Sträuchern wurde gerodet, dann wurde dort nicht nachhaltig angebaut. Nach einigen Jahren sind die Böden tot", erklärt Michael Linsmaier.

Kinder und Jugendliche lernen den nachhaltigen Umgang mit Boden und Umwelt. Bild: privat

Seit kurzem unterstützt der Verein auch Schüler im letzten Jahr der Landwirtschaftsschule bei der Umsetzung von Praktikumsprojekten mit Krediten über 600 bis 700 Euro. "Wir haben eine Schülerin besucht, die Bienenstöcke gekauft hat und jetzt Honig- und Propolis-Produkte herstellt. Sie hat schon neue Stöcke gekauft und einen Teil des Kredits zurückbezahlt", erzählt Linsmaier. Aktuell läuft ein Programm zur Wiederbelebung toter Böden an.

Für alle Projekte arbeitet der Verein mit der Diözese Rui Barbosa und deren Bischof Estevam dos Santos Silva Filho zusammen: "Wir nutzen ihre Infrastruktur, sodass keine Personalkosten bei uns oder in Brasilien anfallen. Alle Ressourcen fließen in die Hilfsprojekte."

Die Reise sei sehr eindrucksvoll gewesen, sagt der Welser, der sich mit seinen Geschwistern, Kindern, Nichten, Neffen und Enkelkindern im Verein engagiert: "Es war sehr schön, zu sehen, dass unsere Projekte auch nachhaltig funktionieren und einen positiven Einfluss auf das Leben so vieler Menschen haben."

Vortrag am 12. Jänner in Wels

Wer weitere Details zur umfangreichen Entwicklungshilfe des Vereins "Wasser für Rui Barbosa" erfahren will, hat dazu am 12. Jänner um 19 Uhr eine Gelegenheit: Im Pfarrheim Herz-Jesu berichten Gaby und Michael Linsmaier von ihrer Reise. Sie erzählen von Besuchen bei den Projekten und Gesprächen mit den jungen Menschen, die von der Hilfsbereitschaft zahlreicher Menschen aus Wels und Umgebung profitiert haben. Anmeldung erbeten: 0699/11337374.

Dank Spenden kann der Verein seine Entwicklungshilfe fortsetzen. Spendenkonto: Wasser für Rui Barbosa, IBAN: AT35 1513 0002 7101 0720.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer