Hilfe für die Ukraine

Rund 29.000 Euro an Spenden gingen an das von der Stadt eingerichtete Spendenkonto "Wels hilft Ukraine" seit dem Ausbruch des Krieges ein. Bürgermeister Andreas Rabl und Sicherheitsreferent Gerhard Kroiß übergaben gestern den Scheck an Bezirksrettungskommandant Andreas Heinz. Das Rote Kreuz leitet das Geld an das Rote Kreuz in der Ukraine sowie in Nachbarländer weiter, von wo aus die Spenden zielgerichtet für die notwendige Hilfe vor Ort eingesetzt werden. "Das Rote Kreuz stellt sicher, dass das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es benötigt wird", betonen Rabl und Kroiß.

Außerdem unterstützt die Stadt gemeinsam mit der Fachhochschule ukrainische Studenten. Drei von ihnen können kostenlos in einer im Eigentum der Stadt befindlichen Wohnung in der Innenstadt wohnen. Insgesamt befinden sich derzeit 16 ukrainische Studierende am FH OÖ Campus Wels. Sie alle besuchen in diesem Semester zunächst einen Deutschkurs.